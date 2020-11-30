إيران: اغتيال زادة ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي في السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الاثنين، بأن اغتيال فخري زادة عمل إرهابي جبان ناجم عن زيارة بومبيو مؤخرا إلى المنطقة والاجتماع الأمريكي الإسرائيلي السعودي بالمملكة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني على "إنستغرام" أن "داعمي الضغوط الأمريكية القصوى يسعون في آخر أيام إداردة ترامب إلى إثارة الإضطراب في المنطقة وتدمير الأجواء التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات".

يتبع..