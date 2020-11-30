تأجيل مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات التي كانت مقررة يوم الأربعاء بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، تأجلت حتى إشعار آخر.

وقال المصدر اللبناني إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.

من جهته أكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل، لكنه قال إنه لا يمكنه ذكر أي تفاصيل.

وبدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

المصدر: رويترز