 
مباشر
عاجل
شمخاني: الاغتيال تم بطرق وآليات معقدة جدا وباستخدام أسلحة آلية

شامخاني: إيران كانت تعلم بمكان اغتيال زادة ولكنها لم تأخذ الأمر جديا!

أخبار العالم

شامخاني: إيران كانت تعلم بمكان اغتيال زادة ولكنها لم تأخذ الأمر جديا!
Reuters WANA NEWS AGENCY
نعش العالم النووي فخري زادة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9by

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الإيراني: الرد على اغتيال فخري زادة سيكون
وزير الدفاع الإيراني: الرد على اغتيال فخري زادة سيكون "قاسيا"

وقال شمخاني للتلفزيون الإيراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه".

وأضاف: "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله".

وقال شمخاني: "عملنا على تعزيز حماية فخري زادة، ولكن العدو نفذ الاغتيال عبر طريقة جديدة، وحرفية، وتخصصية".

وأشار إلى أن "فخري زادة كان عالما نوويا منقطع النظير، وله دور كبير في الصناعة النووية، والدفاع النووي، ومكافحة كورونا"، مؤكدا أن "إيران لديها الكثير أمثال فخري زادة ولن يتمكن العدو من القضاء على قدراتهم العلمية".

وتابع أمين مجلس الأمن القومي قائلا: "دماء فخري زادة ستدفعنا إلى استكمال مسيرته ومتابعة جهوده"، آملا "أن يكون قصاص إيران لدماء فخري زادة مبهجا للشعب الإيراني".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا