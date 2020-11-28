وزير خارجية بريطانيا: قلقون بسبب القتال في عاصمة تيغراي بإثيوبيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم السبت، عن "قلقه الشديد" بسبب أنباء القتال في مكلي عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي وإطلاق صواريخ أخرى على إريتريا المجاورة.

وكتب راب على "تويتر": "كما ناقشت مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا هذا الأسبوع، نحتاج إلى إنهاء القتال. يتعين على جميع أطراف الصراع حماية المدنيين والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية".

Very concerned by reports of fighting in Mekelle and further rocket attacks on Eritrea. As I discussed with the Ethiopian Deputy Prime Minister this week, we need an end to the fighting. All parties to the conflict must protect civilians and immediately allow humanitarian access. — Dominic Raab (@DominicRaab) November 28, 2020

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في وقت سابق، انتهاء العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الحكومي في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وكتب أحمد على صفحته في "تويتر": "يطيب لي أن أعلن أننا أكملنا وأنهينا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي.. ومن الآن فصاعدا سيكون تركيزنا على إعادة بناء المنطقة وتقديم مساعدات إنسانية، في الوقت الذي ستعتني فيه الشرطة الفدرالية بملاحقة زمرة الجبهة".

I am pleased to share that we have completed and ceased the military operations in the #Tigray region.



Our focus now will be on rebuilding the region and providing humanitarian assistance while Federal Police apprehend the TPLF clique. #EthiopiaPrevailshttps://t.co/WrM2BAPCD6 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 28, 2020

وأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، في بيان له، عن استمرار دعمه لمساعي الاتحاد الإفريقي من أجل حل النزاع المسلح بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وسلطة إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وفي 4 نوفمبر، أمر رئيس الحكومة الإثيوبية بشن عملية عسكرية في شمال البلاد ضد مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الذين هاجموا قبل يوم من ذلك مواقع تابعة للقيادة الشمالية للجيش في المنطقة، وقتلوا عسكريين موالين للحكومة الفدرالية، واستولوا على أسلحة ثقيلة.

ودخلت القوات الحكومية المناطق الغربية من تيغراي، لتعيد السيطرة، بعد أسبوعين من المعارك، على معظم أراضي الولاية.

المصدر: "رويترز" + "تاس" + مواقع التواصل الاجتماعي