مقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم شنه مسلحون شمال شرقي نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 40 شخصا، اليوم السبت، نتيجة هجوم شنه مسلحون في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، حسبما أفادت "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية ومسؤولين محليين.

وذكرت الوكالة أن الهجوم وقع صباح السبت في منطقة جيري ذاتية الحكم، حيث اعتدى مسلحون مجهولون على عمال مشتغلين بحصاد الأرز. وبدأت السلطات تحقيقاتها في الواقعة.

وتنشط في نيجيريا جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا تحت اسم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، وتقف وراء معظم الهجمات المسلحة في المنطقة، وذلك في إطار الرد على حملة عسكرية تخوضها ضد الجماعة قوات نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

المصدر: نوفوستي