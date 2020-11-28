هنية يقدم التعازي لإيران باغتيال العالم فخري زاده

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، التعازي لحكومة وشعب إيران باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأشار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى أنه يقدم باسمه وباسم الشعب الفلسطيني وقيادة حماس التعازي لإيران قيادة وشعبا باغتيال العالم فخري زاده.

ودان هنية جريمة الاغتيال، معبرا عن "التضامن مع إيران أمام هذا الحدث الجلل"، قائلا: "عملية الاغتيال تعكس عقلية إجرامية تستبيح القتل في وضح النهار وبشكل سافر".

وأضاف، أن "سياسة الاغتيالات كما أنها لم تنجح مع المقاومة في فلسطين، فإنها ستفشل مع إيران وعموم الأمة ومحور المقاومة، وتعكس فقط طبيعة القائمين عليها الخارجين على كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

المصدر: RT