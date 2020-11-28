رئيس وزراء بريطانيا يعين ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا

عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم السبت، ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح "كوفيد-19"، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم إن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.

المصدر: رويترز