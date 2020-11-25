 
مباشر

في أعلى حصيلة.. أمريكا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا والمستشفيات تكتظ بالمصابين

أخبار العالم

في أعلى حصيلة.. أمريكا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا والمستشفيات تكتظ بالمصابين
Reuters Lucy Nicholson
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p89c

تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة لأول مرة منذ مايو، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

إقرأ المزيد
بقفزة قياسية جديدة.. أكثر من 187 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم
بقفزة قياسية جديدة.. أكثر من 187 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا.

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا