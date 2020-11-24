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حاكم بنسيلفانيا الأمريكية يعلن التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية لصالح بايدن

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حاكم بنسيلفانيا الأمريكية يعلن التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية لصالح بايدن
Reuters
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صدقت ولاية بنسلفانيا على نتائج انتخابات 2020، وقد وقع الحاكم على شهادة تثبيت أصوات الناخبين لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

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وقال حاكم ولاية بنسلفانيا إن الولاية صدقت على نتائج انتخابات 3 نوفمبر، لتضع اللمسات الأخيرة على فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في مسابقة الرئاسة الأمريكية، ما يعزز انتصار بايدن في الولاية التي تشكل ساحة معركة سياسية.

وكتب الحاكم توم وولف على "تويتر" إنه "تمت المصادقة  اليوم على نتائج انتخابات 3 نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، وفقا لما يقتضيه القانون الفيدرالي"، وأضاف "لقد وقعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكمالا هاريس". 

المصدر: رويترز 

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