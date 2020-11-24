إعفاء نصف أعضاء حكومة أرمينيا من مناصبهم

أعفى رئيس جمهورية أرمينيا باقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، ستة من 12 وزيرا في الحكومة من مناصبهم، بعد التوقيع في 9 نوفمبر على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وشملت الإقالات وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان، ووزير الدفاع ديفيد تونويان، ووزير الطوارئ فيليكس تسولاكيان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية زاروهي باتويان، ووزير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة أرايك هاروتيونيان.

واحتفظ وزراء صناعة التكنولوجيا الفائقة، والبيئة، والإدارة الإقليمية والبنية التحتية، والمالية، والصحة، والعدل بمناصبهم.

وفي وقت سابق، قالت الخبيرة العسكرية الأرمنية كارين فرتانيسيان في تعليق لوكالة "إنترفاكس" على استقالة وزير الدفاع ديفيد تونويان، إن "باشينيان يحاول صرف النظر عن اتهامات الهزيمة في قره باغ، على خلفية تزايد الاتهامات الموجهة إليه من جانب المعارضة".

المصدر: إنترفاكس