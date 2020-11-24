إيران: الشركات الأجنبية ستعود إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات في عهد بايدن

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تتوقع عودة الشركات الأجنبية للبلاد إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها بعد تغيير الحكم.

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وأشار إلى أن هذه الشركات ستعود إلى بلاده بعد تولي المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن الحكم، موضحا أن "بعض الشركات أجرت اتصالات أولية معهم بالفعل".

وقال ربيعي، خلال مؤتمر صحفي بثه موقع حكومي إلكتروني: "زادت في الفترة الأخيرة الاتصالات لفتح مكاتب لشركات أجنبية ووجود تمثيل لها في إيران".

ولفت إلى أن الشركات التي لم تغادر إيران رغم العقوبات، قد تمنح "فرصا أكثر" في المستقبل.

جدير بالذكر أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى غادرت إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي للعام 2015، في العام 2018، مع قوى عالمية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

كما وضعت واشنطن منذ ذلك الحين، عشرات الشركات الأجنبية على قائمة سوداء لاتهامها بالتعاون مع إيران.

وأكد بايدن أنه سيعود للاتفاق النووي، الذي وقعت عليه واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إذا عادت إيران للالتزام ببنوده.

المصدر: "رويترز"