أوكرانيا تنسحب من اتفاقية رابطة الدول المستقلة لمكافحة الاحتكار
Reuters
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وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قانون الانسحاب من اتفاقية مكافحة الاحتكار الموقعة مع بلدان رابطة الدول المستقلة المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني: "وفقا للقانون المذكور، تعلن أوكرانيا انسحابها من اتفاقية مكافحة الاحتكار الموقعة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة بموسكو في 25 يناير 2000، والتي صادق عليها البرلمان الأوكراني مع تحفظات بموجب القانون الصادر في 16 يناير 2003 N449-IV".
المصدر: إنترفاكس