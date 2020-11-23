القوات الإثيوبية تطوق عاصمة تيغراي على بعد 50 كيلومترا

قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إن القوات الاتحادية طوقت ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي على مسافة حوالي 50 كيلومترا، وذلك في إطار عملية للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

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وذكر رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم في رسالة نصية أن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة إقليم أمهرة المجاور الذي تدعم سلطاته هجوم القوات الاتحادية.

ولم يصدر حتى الآن رد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من صحة البيانات. ومن الصعب التحقق من صحة مزاعم كل الأطراف لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن جميع الخيارات مطروحة باستثناء إحضار "عصابة" حركة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: رويترز