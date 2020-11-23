عبد اللهيان: إيران تدافع بقوة عن سوريا وأمنها

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن طهران تدافع بقوة عن سوريا وأمنها، مشددا على أن بلاده تدعم الجهود البناءة للأمم المتحدة في مساعدة سوريا.

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وقال عبداللهيان خلال استقباله المبعوث الأممي للتسوية السورية غير بيدرسن إن "طهران ترحب بجهود الأمم المتحدة والإجراءات التي تساعد في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها وعودة الأمن المستديم إلى ربوعها".

واعتبر عبداللهيان أن الحلقة المفقودة في سوريا اليوم هي غياب الثقة، موضحا أن بعض المجموعات الإرهابية تسعى بتغيير اسمها للخروج من لائحة الإرهاب السوداء لدى منظمة الأمم المتحدة، وتسعى أن تتم دعوتها كطرف في المفاوضات، مشدا على أن اتخاذ نهج حيادي من قبل الأمم المتحدة وعدم انتهاج معايير مزدوجة يحظى باهتمام جاد من قبل إيران.

وشدد على أن جميع الأطراف مسؤولة في عمل لجنة الدستور السوري ويتوجب عليها تحمل المسؤولية، واصفا الحظر على سوريا خاصة في مجالات الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية بأنه ظالم، داعيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الحظر اللاانساني.

وختم عبداللهيان مؤكدا أن إيران كما كانت في الماضي ستستمر في الدفاع بقوة عن سوريا وأمنها كدولة مهمة في المنطقة، كما أن طهران تدعم الجهود البناءة للأمم المتحدة في مساعدة سوريا.

المصدر: فارس