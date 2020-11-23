 
مباشر

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تناقش الاتفاق النووي الإيراني اليوم

أخبار العالم

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تناقش الاتفاق النووي الإيراني اليوم
Reuters Stringer Iran
محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7n6

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن وزير الخارجية هايكو ماس، سيلتقي بنظيريه الفرنسي والبريطاني ببرلين، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات تركز على اتفاق إيران النووي.

إقرأ المزيد
إيران: منتهكو الاتفاق النووي يلصقون التهم الباطلة بطهران
إيران: منتهكو الاتفاق النووي يلصقون التهم الباطلة بطهران

وأشارت إلى أن "إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي".

وقالت المتحدثة الألمانية: "نحن وشركاؤنا، ندعو إيران بشدة إلى الكف عن انتهاك الاتفاق، والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل".

ودعا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، في وقت سابق، كلا من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي مع طهران، وتنفيذ قرارات لجنة العمل المشتركة، بدلا من التهرب من إنجاز واجباتها، وجدد تأكيد إيران على سلمية برنامجها النووي وشرعيته القائمة على الانسجام مع القوانين الدولية، فضلا عن كونه حقا مشروعا على حد قوله.

المصدر: "رويترز + وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا