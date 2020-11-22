 بيلاروس تشدد عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي أن بلاده ستدرج بعض ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي، على قوائم العقوبات البيلاروسية الموسعة ضد الاتحاد.

وأضاف في حديث لقناة "بيلاروس1" التلفزيونية اليوم: "تم خلال اللقاء مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو قبل أيام، بحث إجراءاتنا الجوابية على الخطوات التي اتخذها شركاؤنا الأوروبيون منذ حوالي أسبوع".

وتابع: "قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على عشرات الأشخاص في بيلاروس. أثناء مناقشة الموضوع اضطررنا للإشارة إلى أننا سنوسع أيضا قوائمنا الخاصة بفرض عقوبات شخصية ستشمل بعض ممثلي قيادة الاتحاد الأوروبي وقيادة بعض الدول الأوروبية".

وفي 17 نوفمبر عقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا للسياسة الخارجية في مينسك شارك فيه الوزير ماكي.

المصدر: نوفوستي