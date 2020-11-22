بومبيو يشيد بانسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، متهما بموسكو بعدم الامتثال لشروط المعاهدة.

وكتب على "تويتر": "أمريكا الآن محمية بشكل أفضل".

وقال: "موسكو لم تسمح برحلات المراقبة الجوية الأمريكية أو حدّتها عندما أرادت"، فيما لم يستبعد أن "تعيد الولايات المتحدة النظر في خروجها إذا عادت روسيا إلى الامتثال للمعاهدة".

Today, pursuant to earlier notice provided, the United States withdrawal from the Treaty on Open Skies is now effective. America is more secure because of it, as Russia remains in non-compliance with its obligations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 22, 2020

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد مرور 6 أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خروج بلاده من الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على أنه "يمكن لأي بلد أن ينسحب من المعاهدة بعد 6 أشهر من الإخطار الرسمي للشركاء"، وهو ما فعله ترامب في 21 مايو الماضي بإعلانه الانسحاب.

من جهته، أعرب الكرملين عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة لم يستفد منها لا الأمن الأوروبي ولا أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "موسكو ستسعى للحصول على ضمانات مؤكدة من أعضاء الاتفاقية الـ34 المتبقين للوفاء بالتزاماتهم، وعلى وجه الخصوص، حقيقة أن حلفاء الولايات المتحدة لن ينقلوا لها مواد تصوير الأراضي الروسية".

وجاء توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة عام 1992 لتعزيز الثقة في أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة.

المصدر: "نوفوستي"