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إسرائيل تدعم مستوطنات "غلاف غزة" بـ330 مليون دولار

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إسرائيل تدعم مستوطنات
Reuters Baz Ratner
مستوطنة إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة - أرشيف
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صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تخصيص أكثر من مليار شاقل "330 مليون دولار"، لدعم المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن "الحكومة وافقت على دعم مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" بـ1.1 مليار شاقل".

وأوضحت، أن "الحديث يدور عن أكبر خطة دعم للمنطقة منذ عملية (الجرف الصامد)"، في إشارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الخطة تتضمن استثمارات واسعة في النمو السكاني، وتطوير التكنولوجيا المتطورة (هاي تك)، والزراعة الذكية والبنية التحتية والتوظيف".

المصدر: "معا"

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