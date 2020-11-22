إيطاليا.. 562 وفاة و28337 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 562 وفاة و28337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه تم رصد 562 وفاة جراء فيروس كورونا، وتسجيل 28337 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفاضا من 34767 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 49823 وفاة منذ ظهور الفيروس في فبراير الماضي، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.409 مليون إصابة.

المصدر: "رويترز"