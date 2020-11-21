بريطانيا وكندا تتفقان على استمرار اتفاق التجارة بينهما بعد بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية أنها اتفقت مع كندا على المحافظة على شروط التبادل التجاري الحالية بين المملكة المتحدة وكندا، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة التجارة الخارجية البريطانية: "اتفقت بريطانيا وكندا على المحافظة على علاقتهما التجارية الحالية والتي تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني. واتفق الطرفان على التفاوض، في أقرب وقت ممكن العام المقبل، بشأن علاقة تجارية أكثر طموحا".

Great to speak with @JustinTrudeau, @mary_ng and @trussliz today to secure a fantastic trade agreement for Britain.



British businesses export everything from electric cars to sparkling wine to Canada, and today’s deal will ensure that trade goes from strength to strength. 🇬🇧🇨🇦 pic.twitter.com/3Ulmva0GLi — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 21, 2020

وهذا يعني أنه اعتبارا من 1 يناير 2021 وعلى الرغم من انتهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستحتفظ المملكة المتحدة بنفس شروط التجارة مع كندا التي كانت مرعية خلال عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: إنترفاكس