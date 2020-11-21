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ما الذي يهدد مقاتلة F-35 Lightning II؟..

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ما الذي يهدد مقاتلة F-35 Lightning II؟..
Reuters
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تنظر لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال مناقشة الميزانية العسكرية للعام المقبل، في تقليص برنامج NGAD لمقاتلة الجيل السادس بواقع 70 مليون دولار.

وقالت مجلة Breaking Defense، إن سبب هذا التقليص هو المقاتلة F-35 Lightning II.

وأضافت: "البنتاغون لم يزود الكونغرس بشكل كامل بالمعلومات المتعلقة بشراء المعدات الحربية في إطار برنامج  NGAD، ولم يوضح سبب حاجته إلى الجيل الأخير من المقاتلات في الوقت الحالي، على الرغم من أن الجيش الأمريكي يواصل شراء مقاتلات الجيل الرابع والخامس".

وذكرت أن بعض الخبراء "أعربوا عن قلقهم من أن مفهوم NGAD لمقاتلات الجيل السادس يمكن أن يقوض شراء القوات الجوية مقاتلات F-35 إن لم يتم تحقيق تحسن ملموس في قدراتها على المدى القريب والمتوسط".

المصدر: radiosputnik

 

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