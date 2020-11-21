شي: الصين مستعدة لتعزيز التعاون الدولي في إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام بلاده بمساعدة الدول النامية، وجعل لقاحات فيروس كورونا المستجد، تحمل منفعة شاملة ومتاحة للجميع.

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وقال شي خلال قمة الرياض لمجموعة العشرين عبر الفيديو: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجالات البحث والتطوير والإنتاج وتوزيع القاحات".

وتابع أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه وتحمل كلفته، مشددا على أن بلاده تدعم بفعالية التعاون الدولي على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن بكين انضمت إلى مجموعة "خطة إيجاد لقاح ضد كورونا"، ومستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

ودعا إلى آلية دولية للاعتراف المتبادل بالكود الصحي، معربا عن ترحيبه بمشاركة المزيد من الدول.

وأشار إلى ضرورة إقامة الآلية على نتائج اختبارات الحمض النووي واستخدام رموز الاستجابة السريعة المعترف بها عالميا، مؤكدا أنه من الضروري تعزيز التكامل في السياسات والمعايير وبناء "قنوات سريعة" لتسهيل التبادل المنظم للأفراد.

المصدر: رويترز + أ ش أ