محكمة أمريكية تلبي طلب روسيا بتعليق التقاضي مع مساهمي "يوكوس" السابقين

لبت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم طلب روسيا تعليق محاكمة يحاول فيها مساهمون سابقون بشركة "يوكوس" استحصال 50 مليار دولار من الحكومة الروسية.

وتم تعليق المحاكمة حتى 18 نوفمبر 2022، أو حتى يتم النظر في طلب روسيا في الاستئناف والنقض في المحكمة العليا بهولندا، في محاكمة موازية في لاهاي.

وطلبت القاضية بيريل هاويل، من ممثلي الطرفين، تقديم لها في 20 مايو 2021، تقارير مشتركة حول تطورات المحاكمة في لاهاي، ثم تقديم مثل هذه التقارير، كل ستة أشهر.

ويشار هنا إلى أن شركة "يوكوس" كانت تعد من أكبر شركات النفط العاملة في روسيا ما بين عامي 1995 و2005 من حيث كميات النفط المباعة.

وفي عام 2006 أعلن عن إفلاس "يوكوس"، وذلك بعدما أدين مديرها التنفيذي ميخائيل خودوركوفسكي بالتهرب الضريبي، وقضى تسع سنوات في السجن إلى أن صدر بحقه عفو رئاسي في عام 2013.

المصدر: تاس