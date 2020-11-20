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إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا

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إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا
Reuters JRB
دونالد ترامب جونيو
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أصيب دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

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ترامب الابن يشكك في توقيت إعلان
ترامب الابن يشكك في توقيت إعلان "فايزر" نجاح لقاح كورونا

وقال ناطق باسم ترامب الابن في تصريح لشبكة "سي إن إن"، إن "نتيجة دونالد كانت إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتي بعدها".

وأضاف أن أعراض الإصابة لم تظهر عليه، كما أنه يتبع حاليا الإرشادات الخاصة بمرضى كوفيد-19.

وكان دونالد ترامب جونيور شغل وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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