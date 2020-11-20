فحوص محامي ترامب على كورونا سلبية

أعلنت مصادر مقربة من رودني جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج فحوصاته على فيروس كورونا جاءت سلبية وغير مصاب.

وكتبت مستشارة حملة ترامب، جينا إليس على "تويتر": "نتيجة اختبار (كوفيد – 19) لرودني جولياني سلبية".

وأشارت إلى أن "فريق المحامين التابع للرئيس بأكمله سيستمر في اتباع نصيحة أطبائه".

Mayor @RudyGiuliani and I have both tested negative for COVID-19.



The entire legal team will continue to follow the advice and protocols of our doctors. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) November 20, 2020

وأجرى محامي الرئيس الأمريكي الفحوصات الخاصة بكورونا، عقب إعلان جولياني الابن، والمساعد الخاص لترامب "إصابة جوليان الأب بفيروس كورونا، في وقت سابق من يوم الجمعة"، بعد يوم من حضوره مؤتمرا صحفيا مزدحما حيث لم يرتد ومحاميه الكمامات.

This morning, I tested positive for COVID-19. I am experiencing mild symptoms, and am following all appropriate protocols, including being in quarantine and conducting contact tracing. — Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) November 20, 2020

المصدر: RT + "وكالات"