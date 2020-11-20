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فحوص محامي ترامب على كورونا سلبية

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فحوص محامي ترامب على كورونا سلبية
Reuters Joshua Roberts
رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلنت مصادر مقربة من رودني جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نتائج فحوصاته على فيروس كورونا جاءت سلبية وغير مصاب.

وكتبت مستشارة حملة ترامب، جينا إليس على "تويتر": "نتيجة اختبار (كوفيد – 19) لرودني جولياني سلبية".

وأشارت إلى أن "فريق المحامين التابع للرئيس بأكمله سيستمر في اتباع نصيحة أطبائه".

وأجرى محامي الرئيس الأمريكي الفحوصات الخاصة بكورونا، عقب إعلان جولياني الابن، والمساعد الخاص لترامب "إصابة جوليان الأب بفيروس كورونا، في وقت سابق من يوم الجمعة"، بعد يوم من حضوره مؤتمرا صحفيا مزدحما حيث لم يرتد ومحاميه الكمامات.

المصدر: RT + "وكالات"

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