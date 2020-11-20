جرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة بإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في أحد المراكز التجارية بمقاطعة واوتوسا بولاية ويسكونسن.

وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مقاطعة واوتوسا، تسجيل إصابات عديدة "لكنها ليست خطيرة"، فيما قال مكتب الأف بي آي في ميلووكي إنه يساعد في التعامل مع حادثة إطلاق النار.

Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN — Brittany Lewis (@brittlewisnews) November 20, 2020

وقال شهود عيان من داخل مركز التسوق إنهم سمعوا طلقات نارية، وتلقوا بعدها تعليمات بالاختباء وحماية أنفسهم.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية