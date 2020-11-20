روسيا تؤيد إرسال اليونيسكو بعثة عنها إلى قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو أودري أوزولاي سبل عمل المنظمة في قره باغ، وأعرب عن تأييد موسكو إرسال المنظمة بعثة عنها إلى هناك.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين لافروف وأوزولاي الجمعة، أنهما بحثا "المسائل الآنية للتعاون بين روسيا واليونيسكو وتم تركيز الاهتمام على إمكانية استخدام قدرات اليونسكو للمساعدة في تسوية الوضع الإنساني في منطقة النزاع في قره باغ".

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وأضاف البيان أن الحديث يدور خاصة عن حماية الآثار الثقافية والمواقع الدينية التي تضررت جراء القتال وأعمال التخريب والتدنيس، وإعادة بناء نظام التعليم في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية إن "الجانب الروسي أعرب عن تأييده لمبادرة أودري أوزولاي لإرسال بعثة إلى المنطقة لدراسة إمكانيات العمل في المنطقة بالتنسيق مع الأطراف المعنية".

المصدر: نوفوستي