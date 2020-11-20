كوريا الجنوبية: الموجة الثالثة من فيروس كورونا جارية

أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اعتقادها بأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا جارية خاصة في العاصمة وضواحيها.

وقال المسؤول الصحي، يون تيه-هو، في إفادة صحفية، "نعتقد بأن الموجة الثالثة من الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة وضواحيها جارية بعد رؤية مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس".

وكشف أن سيئول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة يوميا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.

وشدد على أنه في حال استمر الانتشار السريع في العاصمة وضواحيها ووصل متوسط عدد المرضى الجدد اليومي إلى 200، فسوف تنظر السلطات الصحية في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2، حتى لو لم تمض فترة تطبيق المستوى 1.5 التي حددتها الحكومة بالأسبوعين.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 363 إصابة جديدة يوم أمس، من بينها 320 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج. وتم رصد 68% أو 218 إصابة من بين الـ320 إصابة المحلية في العاصمة وضواحيها.

المصدر: "يونهاب"