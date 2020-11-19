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بيرو.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن في عزل الرئيس فيزكارا

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بيرو.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن في عزل الرئيس فيزكارا
Reuters SEBASTIAN CASTANEDA
احتجاجات في بيرو على عزل مارتين فيزكارا من منصب الرئيس
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قضت المحكمة الدستورية في بيرو برفض الطعن المقدم في قرار الكونغرس عزل مارتين فيزكارا من منصب الرئاسة في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتبر أغلبية القضاة في المحكمة يوم الخميس، أن الدعوى التي قدمها فريق الرئيس المعزول ضد قرار المشرعين، "غير مبررة".

وأكدت المحكمة أنه كان من حق البرلمان عزل الرئيس من منصبه.

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يذكر أن البرلمان صوت لصالح عزل فيزكارا  في 9 نوفمبر الجاري بناء على تهم الفساد الموجهة إليه وتولى رئيس الكونغرس مانويل ميرينو الرئاسة مؤقتا بعد عزل فيزكارا.

وأثار قرار المحكمة موجة من الاحتجاجات في البلاد وبعد سقوط قتلى أثناء تفريق المظاهرات، تنحى ميرينو.

وفي 16 نوفمبر تم انتخاب البرلماني فرانسيسكو ساغاستي رئيسا جديدا للكونغرس، وهو تولى أيضا مهام رئيس الجمهورية مؤقتا، ليصبح ثاني رئيس مؤقت أدى اليمين خلال أسبوع واحد.

المصدر: تاس

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