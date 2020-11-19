بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل وإعادته لسوريا كانت ستضر بإسرائيل والغرب

خلال أول زيارة من نوعها إلى الجولان المحتل، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تبعية هذه المنطقة لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا.

وقال بومبيو من الجولان: "لا يمكنك أن تقف هنا وتنظر إلى ما هو في الجانب المقابل من الحدود وإنكار الأمر المحوري الذي اعترف به الرئيس دونالد ترامب... هذا جزء من إسرائيل".

وأعرب بومبيو عن إدانته للدعوات الصادرة عن "الصالونات في أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا" التي تطالب إسرائيل بإعادة الجولان المحتل منذ عام 1967 إلى سوريا.

وأضاف: "تصوروا خطر الإضرار بالغرب وإسرائيل في حال سيطرة (الرئيس السوري بشار) الأسد على هذا المكان".

المصدر: أ ف ب + تايمز أوف إسرائيل