اليونان.. اعتقال لاجىء سوري يشتبه بانتمائه لـ"داعش" بعد شجار في مخيم للمهاجرين

اعتقلت الشرطة اليونانية سوريا يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي عقب شجار في مخيم للاجئين يقيم فيه مع زوجته وأبنائه، مرجحة ضلوعه في سلسلة من جرائم القتل.

وقال مسؤول من الشرطة، إن "السوري (27 عاما)، والذي وصل إلى اليونان في مارس 2018، اعتقل بعد شجار أمس الأربعاء في المخيم".

وأفاد بيان للشرطة، بأنه "اعتقل للاشتباه بانضمامه لجماعة إرهابية وبتهم تتعلق بالقتل، ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في وقت لاحق اليوم".

المصدر: "رويترز"