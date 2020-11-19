السودان.. حميدتي ينفي تواجده في قبيلة الكواهلة الدليقاب

صرح المكتب التنفيذي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم، بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول حضوره احتفالا في قبيلة الكواهلة الدليقاب.

وأوضح المكتب، "عدم تواجد حميدتي في الاحتفال الذي تقيمه قبيلة الكواهلة الدليقاب لتنصيب ناظر للقبيلة"، وأكد على احترام النائب الأول لجميع قبائل السودان وقيادات الإدارة الأهلية بالبلاد، داعيا وسائل الإعلام إلى الحرص في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر:"سونا"