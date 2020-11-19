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الفاتيكان يحقق في كيفية وضع إعجاب من حساب تابع للبابا على صورة عارضة أزياء برازيلية

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الفاتيكان يحقق في كيفية وضع إعجاب من حساب تابع للبابا على صورة عارضة أزياء برازيلية
Reuters
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افادت وكالة أنباء "فيدس" بأن الفاتيكان بدأ تحقيقا داخليا في ملابسات أعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس بصورة فاضحة لعارضة برازيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن مصادر مقربة أن الملف الشخصي للبابا على "إنستغرام" حيث حصل هذا الأمر، مثل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، تديره مجموعة من الموظفين.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه فتح تحقيق "لمعرفة تحديدا كيف تم وضع علامة الإعجاب".

وكان حساب للبابا في "إنستغرام" وضع في 13 نوفمير، علامة إعجاب على صورة عارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا غاريبوتو.

ورصد نشطاء على الإنترنت وفي مواقع الواصل الاجتماعي الحدث، وتحدثوا عن أن البابا فرنسيس أعجب بصورة فتاة بزي مدرسي مكشوف.

وسرعان ما اختفت علامة الإعجاب من حساب البابا الرسمي، ورفض الفاتيكان التعليق على الحادث.

وأفيد في هذا الشأن بأن العارضة البرازيلية لا تتابع حساب البابا، كما أن البابا فرنسيس لا يتابع أي حسابات أخرى في "إنستغرام".

ووجدت العارضة البرازيلية فيما حصل مادة للتندر، حيث سجلت في وقت لاحق أن"الجنة ستكون من نصيبها الآن".

المصدر: إزفيستيا

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