الفاتيكان يحقق في كيفية وضع إعجاب من حساب تابع للبابا على صورة عارضة أزياء برازيلية

افادت وكالة أنباء "فيدس" بأن الفاتيكان بدأ تحقيقا داخليا في ملابسات أعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس بصورة فاضحة لعارضة برازيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن مصادر مقربة أن الملف الشخصي للبابا على "إنستغرام" حيث حصل هذا الأمر، مثل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، تديره مجموعة من الموظفين.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه فتح تحقيق "لمعرفة تحديدا كيف تم وضع علامة الإعجاب".

وكان حساب للبابا في "إنستغرام" وضع في 13 نوفمير، علامة إعجاب على صورة عارضة الأزياء البرازيلية ناتاليا غاريبوتو.

ورصد نشطاء على الإنترنت وفي مواقع الواصل الاجتماعي الحدث، وتحدثوا عن أن البابا فرنسيس أعجب بصورة فتاة بزي مدرسي مكشوف.

This is the best news story of 2020 💯https://t.co/7esu4QBGKM — President Elect Davey 🦇 (@thedaveyboyshow) November 18, 2020

وسرعان ما اختفت علامة الإعجاب من حساب البابا الرسمي، ورفض الفاتيكان التعليق على الحادث.

وأفيد في هذا الشأن بأن العارضة البرازيلية لا تتابع حساب البابا، كما أن البابا فرنسيس لا يتابع أي حسابات أخرى في "إنستغرام".

ووجدت العارضة البرازيلية فيما حصل مادة للتندر، حيث سجلت في وقت لاحق أن"الجنة ستكون من نصيبها الآن".

المصدر: إزفيستيا