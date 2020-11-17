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بوتين: قره باغ جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان

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بوتين: قره باغ جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان
Reuters SPUTNIK
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة قره باغ تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضي أذربيجان وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن أرمينيا لم تعترف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الثلاثاء، إن "أرمينيا لم تعترف باستقلال وسيادة ناغورني قره باغ. ومن ناحية القانون الدولي هذا يعني أن قره باغ وكل المناطق المتاخمة لها كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الأذربيجانية".

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وأضاف بوتين أن "أذربيجان كانت تستعيد الأراضي التي كانت تعتبرها، والتي يعتبرها المجتمع الدولي بأسره، جزءا من الأراضي الأذربيجانية"، مشيرا إلى أنه من حق أذربيجان أن تختار حليفا لها للحصول على المساعدة منه.

وأشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تعتبر أرمينيا عضوا فيه، لم تتدخل في النزاع لأنه لم يكن هناك أي عدوان ضد أراضي أرمينيا.

المصدر: نوفوستي

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