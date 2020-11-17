"يديعوت أحرونوت": غانتس بعث برسالة واضحة للفلسطينيين حتى يستأنفوا التنسيق

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعث برسالة واضحة للفلسطينيين حتى يستأنفوا التنسيق الذي جرى تعليقه منذ مايو المنصرم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لقد كنا نعمل على حل هذه المسألة منذ أسابيع"، مضيفين أن "وزير الدفاع بيني غانتس بعث برسالة واضحة للفلسطينيين أثناء مقابلته لسفراء دول الاتحاد الأوروبي، مفادها أنه يريد استئناف التنسيق".

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين رحبوا بإعلان السلطة الفلسطينية الأخير بشأن استئناف التنسيق، وأكدوا أن مسؤولين من الجانبين سيعقدون لقاء قريبا.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه كان أعلن اليوم عن "استلام ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا"، لافتا إلى أن الاتصالات بين الجانبين جرى استئنافها.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"