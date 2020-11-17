نتنياهو بعد مهاتفته لبايدن: كان الحديث دافئا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه أجرى محادثات هاتفية مع المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، واصفا الحديث بـ"الدافىء".

وكتب نتنياهو في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه أجرى هذا المساء اتصالا هاتفيا "دافئا" مع بايدن، الذي أكد خلاله التزامه العميق بدولة إسرائيل وبأمنها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن العلاقات الخاصة التي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها".

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المصدر: RT