تركيا: نواصل العمل المشترك مع روسيا بشأن قره باغ

أكدت تركيا أنها تواصل العمل المشترك مع روسيا لتسوية النزاع في قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني على خلفية الاتفاقات الأخيرة حول وقف إطلاق النار في الإقليم.

وأفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاءات فنية بين الوفدين العسكريين التركي والروسي في أنقرة لبحث الإجراءات المخطط لتنفيذها عقب وقف إطلاق النار في الإقليم.

وأكد أكار في اجتماع مع قادة في الجيش التركي عبر تقنية الاتصال المرئي، أن العمل المشترك مستمر مع الجانب الروسي بخصوص التطورات في قره باغ.

كما أعرب وزير الدفاع التركي عن استيائه من إحراق الأرمن للمنازل والغابات عقب "انسحابهم من الأراضي الأذربيجانية التي كانوا يحتلونها".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

ويقضي البيان باحتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق مع تسليم الطرف الأرمني بعض المناطق لاحقا لأذربيجان.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة في إطار مهمة تستمر 5 سنوات مع إمكانية التمديد.

من جهة أخرى، توصلت باكو وأنقرة وموسكو إلى اتفاق حول إنشاء مركز روسي تركي لمراقبة سير وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: وكالات