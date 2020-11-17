دورية للجيش تكتشف 29 جثة في شرق الكونغو

قالت السلطات المحلية يوم الثلاثاء، إن دورية عسكرية عثرت على 29 جثة في منطقة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يواجه المدنيون تصاعدا حادا في هجمات متشددين.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة أنتوني موالوشاي، إن الدورية عثرت على الضحايا في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو.

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل أو يقل من يعتقد أنه المسؤول، لكن نائب حاكم الإقليم لومو كاهومبو صرح بأن التحقيقات الأولية تظهر أن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أوغندية متشددة، مسؤولة عن المجزرة.

وأفاد كاهومبو في بيان بأن "حكومة إقليم شمال كيفو تدين بشدة هذه المذبحة الأخيرة بحق المدنيين".

وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، ما يربو على ألف مواطن منذ مطلع 2019 وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز