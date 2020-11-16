ألمانيا تأمر بإعدام أكثر من 16 ألف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور

قالت السلطات الألمانية اليوم الاثنين، إنها أمرت بذبح نحو 16100 من طيور الديك الرومي بعد رصد فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة أخرى للدواجن.

وتأكد وجود سلالة فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) في مزرعة بجزيرة روجن بولاية ميكلنبورغ فوربومرن الشرقية، حسبما ذكرت السلطات الحكومية المحلية.

وقالت السلطات إنه يعتقد أن الطيور البرية تنقل المرض، حيث جرى رصد نحو 23 حالة لإنفلونزا الطيور بين الطيور البرية في روجن منذ نهاية أكتوبر.

وسجلت بؤر لتفشي إنفلونزا الطيور في ألمانيا وأماكن أخرى من أوروبا خلال الأسابيع الماضية مع الاشتباه أيضا في أن الطيور البرية هي التي تنشر المرض.

كان مسؤولو الصحة في هولندا قد أمروا بإعدام 48 ألف دجاجة بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة غرونينغن.

كما أمرت بريطانيا بإعدام 13 ألفا من الطيور في مزرعة بشمال غرب إنجلترا بعد رصد حالات هناك.

واحتمالات إصابة البشر بهذا المرض ضعيفة، لكن بؤر التفشي السابقة في مزارع الطيور تطلبت تنفيذ برامج ذبح مكثفة لاحتوائها.

المصدر: رويترز