بوتين مهنئا ساندو: أرجو أن يسهم عملكم كرئيسة مولدوفا في تطوير العلاقات بين بلدينا

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برقية تهنئة لمايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، حسبما أفاد الكرملين.

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وأعرب بوتين عن أمله في أن يسهم عمل ساندو على رأس دولتها في تطوير بناء العلاقات بين البلدين، "مما يخدم بلا شك المصالح الجوهرية لشعبي روسيا ومولدوفا"، متمنيا للرئيسة المولدوفية المنتخبة النجاحات وموفور الصحة والعافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في البلاد تدل على حصول رئيسة الوزراء السابقة، مايا ساندو، على 57,75% من الأصوات، مقابل 42,25% من الأصوات لدى منافسها، الرئيس الحالي، إيغور دودون، وذلك بعد فحص 100% من بطاقات الاقتراع.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية + نوفوستي