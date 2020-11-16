تركيا تعلن عن تصفية 6 مسلحين أكراد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن تحييد (قتل) 6 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، بعد أن حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال سوريا.

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وأشارت الوزارة التركية في "تويتر"، إلى أن "القوات الخاصة حيدت 6 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/X42h8I9r5H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020

وأطلق الجيش التركي في أكتوبر عام 2019، بمشاركة فصائل معارضة سورية مسلحة، في المنطقة، عملية "نبع السلام" بشرقي نهر الفرات، لمطاردة المسلحين من "وحدات الحماية الكردية، و"حزب العمال الكردستاني"، وكذلك عناصر تنظيم "داعش".

وأكد الجيش التركي آنذاك على أن الهدف من العملية، هو "إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "الأناضول"