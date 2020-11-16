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تركيا تعلن عن تصفية 6 مسلحين أكراد شمال سوريا

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تركيا تعلن عن تصفية 6 مسلحين أكراد شمال سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
قوات تركية في جبل برصايا شمال شرقي عفرين في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن تحييد (قتل) 6 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، بعد أن حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال سوريا.

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وأشارت الوزارة التركية في "تويتر"، إلى أن "القوات الخاصة حيدت 6 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار". 

وأطلق الجيش التركي في أكتوبر عام 2019، بمشاركة فصائل معارضة سورية مسلحة، في المنطقة، عملية "نبع السلام" بشرقي نهر الفرات، لمطاردة المسلحين من "وحدات الحماية الكردية، و"حزب العمال الكردستاني"، وكذلك عناصر تنظيم "داعش".

وأكد الجيش التركي آنذاك على أن الهدف من العملية، هو "إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "الأناضول"

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