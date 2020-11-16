تركيا تؤكد دعمها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم لصراع المغرب و"جبهة البوليساريو"

أعلنت تركيا، يوم أمس الأحد، عن دعمها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب و"جبهة البوليساريو"، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في تعليق حول تحرك المغرب الأخير ضد الجبهة في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا، أن "بلاده تتابع الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان حركة نقل البضائع بالمعبر"، مشددا على أهمية "فتحه أمام حركة السلع والأفراد".

وقال أقصوي: "تركيا تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم، لقضية إقليم الصحراء، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي".

وتشهد المنطقة توترا منذ 13 نوفمبر، بعد أن أعلن الجيش الملكي المغربي أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد، عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات في الصحراء الغربية، على الحدود مع موريتانيا.

بدورها، اعتبرت جبهة البوليساريو، العملية العسكرية المغربية "خرقا ينسف نهائيا اتفاق وقف اطلاق النار" الموقع في العام 1991.

جدير بالذكر أن المغرب يسيطر على قسم كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها في العام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، في العام 1978، وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.

المصدر: "الأناضول" + وكالات