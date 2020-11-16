حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (فيديو + صور)

يكافح العشرات من رجال الإطفاء في ألمانيا للسيطرة على حريق كبير في محطة بمترو أنفاق برلين اندلع في وقت متأخر من يوم الأحد، وقالت خدمات الطوارئ إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا.

واجتاح الحريق سقف محطة "أونكل تومس هوتي" في منطقة زيليندورف بالمدينة بعد اندلاعه لأول مرة في متجر بجوار المحطة، وفقا لمتحدث باسم فرقة الإطفاء بالمدينة.

وقال المتحدث إنه ربما يتعين إخلاء عدد من المنازل المجاورة.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تتوقع أن تستمر جهود السيطرة على الحريق خلال الليل، مشيرة إلى أن 90 من رجال الإطفاء على الأقل في موقع الحادث.

Feuerwehr fürchtet Glutherde auf dem Dach, Spezialgeräte im Einsatz, ein Schwerverletzter im Krankenhaus, er war noch in einem Imbiss in der Ladenzeile. Fotos via @TspLeute@Tagesspiegelpic.twitter.com/6tg8W8BpgH — Armin Lehmann (@ArminLehmann) November 15, 2020

المصدر: "د ب أ"