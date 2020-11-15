ترامب: سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم رفع قضايا كبيرة "تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم قريبا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".
المصدر: RT