ترامب: سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم رفع قضايا كبيرة "تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، كتب ترامب: "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتم قريبا رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

المصدر: RT