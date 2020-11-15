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ترامب: بولتون كان واحدا من أغبى الأشخاص الذين عملت معهم

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ترامب: بولتون كان واحدا من أغبى الأشخاص الذين عملت معهم
Reuters
المستشار السابق للبيت الأبيض جون بولتون
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه "كان واحدا من أغبى الأشخاص" الذين عمل معهم في إدارته.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، أشار ترامب إلى أن بولتون رجل "متجهم وممل وهادىء"، لم يضف شيئا للأمن القومي سوى "يا إلهي، فلنذهب إلى الحرب".

ولفت إلى أن بولتون قام بتسريب الكثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني، واصفاً إياه بأنه "واحد من أغبى الأشخاص في الحكومة، الذي (يسعدني) العمل معهم".

 

المصدر: RT

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