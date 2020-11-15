ترامب: بولتون كان واحدا من أغبى الأشخاص الذين عملت معهم

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه "كان واحدا من أغبى الأشخاص" الذين عمل معهم في إدارته.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، أشار ترامب إلى أن بولتون رجل "متجهم وممل وهادىء"، لم يضف شيئا للأمن القومي سوى "يا إلهي، فلنذهب إلى الحرب".

ولفت إلى أن بولتون قام بتسريب الكثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني، واصفاً إياه بأنه "واحد من أغبى الأشخاص في الحكومة، الذي (يسعدني) العمل معهم".

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

المصدر: RT