حملة بايدن: إعادة فرز الأصوات في جورجيا أدى لتغييرات غير ملموسة في النتائج لصالح مرشحنا

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أن إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا المتأرجحة أدت إلى تغييرات قليلة وهي لصالحه.

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وقال المستشار القانوني لحملة بايدن، ستيفين مور، في تصريح صحفي مساء الأحد، إن الدوائر الانتخابية في جورجيا التي أعادت إحصاء الأصوات غيرت النتائج "بشكل غير محسوس تقريبا" لصالح بايدن وليس لمنافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

واعتبر مور أن عملية إعادة الفرز لم تقدم أي دليل على حدوث مخالفات واسعة النطاق في الولاية التي كانت ساحة معركة انتخابية ساخنة يتوقع أن يفوز فيها بايدن.

وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: "رويترز" + وكالات