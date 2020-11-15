 
مباشر

رغم قيود كورونا.. فرنسيون كاثوليك يقيمون قداسا في الهواء الطلق

أخبار العالم

رغم قيود كورونا.. فرنسيون كاثوليك يقيمون قداسا في الهواء الطلق
francebleu.fr
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5rg

 أقام كاثوليك قداسا في الهواء الطلق في مدينة نانت بغرب فرنسا اليوم الأحد احتجاجا على قيود جائحة كورونا التي تمنع الصلاة في الكنائس.

إقرأ المزيد
مطالب المسيحيين في فرنسا بالحق في الطقوس الجماعية في الكنائس تأخذ منحى تصعيديا
مطالب المسيحيين في فرنسا بالحق في الطقوس الجماعية في الكنائس تأخذ منحى تصعيديا

وتجمع بعض الكاثوليك أيضا بجوار كاتدرائية سان لوي في فيرساي بالقرب من باريس لكن الشرطة حظرت مظاهرة اعتزم الكاثوليك تنظيمها في العاصمة.

وفي نانت التي توجد بها واحدة من أشهر الكاتدرائيات في فرنسا ركع العشرات بالمظلات تحت المطر الغزير وقد ارتدوا الكمامات للصلاة في ميدان جراسلا في وسط المدينة ودعما للدعوات إلى استئناف الصلوات العامة.

وحظرت فرنسا التجمعات الكبيرة بجميع دور العبادة، في إطار عزل عام بدأ سريانه في 30 أكتوبر، بسبب إمكانية تفشي كوفيد-19 بسرعة في الأماكن المغلقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا