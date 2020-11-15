رغم قيود كورونا.. فرنسيون كاثوليك يقيمون قداسا في الهواء الطلق

أقام كاثوليك قداسا في الهواء الطلق في مدينة نانت بغرب فرنسا اليوم الأحد احتجاجا على قيود جائحة كورونا التي تمنع الصلاة في الكنائس.

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وتجمع بعض الكاثوليك أيضا بجوار كاتدرائية سان لوي في فيرساي بالقرب من باريس لكن الشرطة حظرت مظاهرة اعتزم الكاثوليك تنظيمها في العاصمة.

وفي نانت التي توجد بها واحدة من أشهر الكاتدرائيات في فرنسا ركع العشرات بالمظلات تحت المطر الغزير وقد ارتدوا الكمامات للصلاة في ميدان جراسلا في وسط المدينة ودعما للدعوات إلى استئناف الصلوات العامة.

وحظرت فرنسا التجمعات الكبيرة بجميع دور العبادة، في إطار عزل عام بدأ سريانه في 30 أكتوبر، بسبب إمكانية تفشي كوفيد-19 بسرعة في الأماكن المغلقة.

المصدر: رويترز