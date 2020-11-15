 
مباشر

كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

أخبار العالم

كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5r1

قال كبير موظفي جو بايدن، إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي والتصدي لجائحة كورونا.

إقرأ المزيد
ترامب متراجعا عن تصريح بشأن
ترامب متراجعا عن تصريح بشأن "فوز بايدن": نحن من سيفوز!

وقال رون كلاين في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC New: "ما نريد حقا رؤيته هذا الأسبوع... هو مسألة إدارة الخدمات العامة".

وأضاف كلاين أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر بها فوز بايدن - قبل أن يغرد مجددا ليقول لاحقا إنه لم يتنازل- لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وقال كلاين للقناة: "ليست تغريدات دونالد ترامب على تويتر هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأميركا أو لا. الشعب الأمريكي هو من يفعل ذلك".

وتراجع ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا