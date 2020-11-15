الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من إثيوبيا إلى السودان يتجاوز 20 ألفا
Reuters
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قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إن عدد الأشخاص الذين فروا إلى السودان بسبب الصراع في شمال إثيوبيا ارتفع إلى 20 ألفا على الأقل.
وعبر أكثر من 12500 شخص من إثيوبيا إلى منطقة الحمديات، وما يقرب من 7500 إلى الجنوب في اللقدي بين 7 و14 نوفمبر الجاري، وفقا لبيانات المفوضية.
وتحاول الوكالات الانسانية المحلية ووكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين، الذين يصلون بأعداد متزايدة حاملين القليل من الممتلكات أو المؤن.
المصدر: رويترز