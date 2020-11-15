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الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من إثيوبيا إلى السودان يتجاوز 20 ألفا

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الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من إثيوبيا إلى السودان يتجاوز 20 ألفا
Reuters
إثيوبيون يفرون عبر النهر
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 قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد إن عدد الأشخاص الذين فروا إلى السودان بسبب الصراع في شمال إثيوبيا ارتفع إلى 20 ألفا على الأقل.

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وعبر أكثر من 12500 شخص من إثيوبيا إلى منطقة الحمديات، وما يقرب من 7500 إلى الجنوب في اللقدي بين 7 و14 نوفمبر الجاري، وفقا لبيانات المفوضية.

وتحاول الوكالات الانسانية المحلية ووكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين، الذين يصلون بأعداد متزايدة حاملين القليل من الممتلكات أو المؤن.

المصدر: رويترز

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