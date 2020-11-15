الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تراجعا طفيفا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، برصد أكثر من 177 إصابة جديدة بالوباء خلال يوم أمس السبت.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 177224 حالة جديدة، بعد قفزة غير مسبوقة بـ184514 حالة في يوم الجمعة.

وأفادت الجامعة برصد 1138 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء في البلاد خلال يوم أمس، مقارنة مع 1431 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب آخر بيانات الجامعة، 10 ملايين و905598 حالة إصابة، منها 245614 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: RT